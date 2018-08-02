مسؤول أمريكي سابق ينوي الاستيطان في مستوطنة "افرات" جنوب القدس

رام الله - دنيا الوطنأعرب مايك هوكابي، الحاكم السابق لولاية (اركنساس)، عن أمله بأن يمتلك يومًا منزلًا في مستوطنة (أفرات) الواقعة جنوب مدينة القدس، من أجل قضاء العطلات فيها.وخلال كلمة له أمام حشد إسرائيلي، استخدم هوكابي، المعروف بموالاته لإسرائيل وزيارته المتكررة إلى هناك، مجرفة للمساعدة في بناء جدار في حفل بناء مستوطنة، قائلاً بانه يستثمر في منزله المحتمل في المستقبل.وأضاف بأنه يساعد في البناء لأنه يرغب في شراء منزل لقضاء العطلات في (أفرات)، متابعا: الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيكون سعيداً للغاية لو كان هنا، وأنه سيكون مستمتعاً برؤية البناء المستمر للمستوطنة، بسبب ماضيه كمطور عقاري، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (القدس العربي).