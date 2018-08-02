سلطات الاحتلال تشرع بتنفيذ قرار ليبرمان بمنع ادخال المحروقات إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت منع ضخ المحروقات عبر (معبر كرم أبو سالم) التجاري، جنوب شرق القطاع، بدءاً من صباح اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، لقطاع غزة، تحت حجج واهية.وأكد رئيس اللجنة رائد فتوح، وفق ما نقل عنه موقع (هيئة الإذاعة والتلفزيون)، أن سلطات الاحتلال، أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، بوقف ضخ البنزين والسولار وغاز الطهي إلى غزة.وقال فتوح: إن اللجنة أبلغت "شركات الوقود في قطاع غزة رسمياً بقرار الاحتلال الإسرائيلي الجديد بوقف ضخ الوقود للقطاع، ابتداء من صباح اليوم، الخميس، وحتى إشعارٍ آخر".وتأتي إجراءات الاحتلال، التي ترفع من خلالها مستوى التضييق على سكان القطاع المحاصر، بزعم الرد على مواصلة إطلاق طائرات ورقية وبالونات من غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.