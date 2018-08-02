أبو مرزوق: "تمكين الحكومة" يعني التزاماً بالحقوق والواجبات وليس تعليمات وسلطة شكلية

رام الله - دنيا الوطنقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): إن المباحثات ركزت بالأساس على المشكلات التي يعانى منها قطاع غزة، والعلاقات الثنائية، وملف المصالحة، كما تم الاطلاع على رد حركة فتح على المبادرة المصرية، والتي وافقت عليها حركة حماس دون أي تحفظ.وأضاف أبو مرزوق، وفق ما نقلت عنه صحيفة (الشرق الأوسط): أن حركة حماس لا تريد سلطة شكلية، وإنما التمكين يعنى بالنسبة لنا صلاحيات، والتزامات بالحقوق والواجبات، وليس تعليمات وسلطة شكلية.ورغم تفضيله عدم الإفصاح عن تفاصيل رد حركة فتح، على الأفكار المصرية، وصف أبو مرزوق المباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية بـ"الإيجابية".