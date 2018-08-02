مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لقبر النبي يوسف بنابلس

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الخميس، مدينة نابلس، وتمركزت في محيط شارع عمان، ومنطقة قبر يوسف.وقالت مصادر محلية: إن جيش الاحتلال اقتحم المدينة بشكل استفزازي، مع دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام قبر يوسف في المدينة.واندلعت مواجهات في المكان عقب اقتحام المستوطنين، ما أدى لإصابة المصور الصحفي معتصم سقف الحيط، بالرصاص المعدني في القدم.