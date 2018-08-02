شؤون فلسطينية

بمشاركة محافظ سلطة النقد.. إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني

بمشاركة محافظ سلطة النقد.. إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
شارك امس الأربعاء، نائب محافظ سلطة النقد الدكتور رياض أبو شحادة في حفل إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني والذي كان برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، حيث حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والوطنية والاكاديمية.

وقد استهل الدكتور رياض كلمته متقدماً بالشكر لجامعة فلسطين التقنية على هذه المبادرة الطيبة والجهود المبذولة في هذا الإطار كما بين الدكتور أهمية الحوكمة والهدف منها متطرقا الى تعريف الحوكمة موضحاً أهم مبادئها ومعاييرها ودور الجهات الرقابية في إرساء قواعدها وتمكينها.

كما أشار الدكتور أبو شحادة الى تجربة سلطة النقد في عملية تبني معايير الحوكمة في إطار خطة التحول الاستراتيجي لبنك مركزي بكامل الصلاحيات حيث انها قامت بداية بحوكمة ذاتها من خلال تطبيق اعلا معايير الإفصاح والشفافية وتشكيل اللجان اللازمة المنبثقة عن مجلس الإدارة وتكوين مكاتب مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة مثل مكتب اخلاقيات العمل ومكتب التظلمات ومكتب المخاطر ومكتب التدقيق الداخلي والمكتب القانوني. كما عملت سلطة النقد على هيكلة موظفيها وفقا للممارسات الفضلى من اجل تعزيز دور العنصر البشري واستغلال الكفاءات الشابة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.

ومن ثم عملت سلطة النقد على إطلاق اول دليل حوكمة في فلسطين في العام 2008 والذي يعنى بحوكمة المصارف العاملة في فلسطين وشاركت في الفريق الوطني والفريق الفني لإعداد مدونة حوكمة الشركات المساهمة العامة في فلسطين كما قامت بتحديث دليل حوكمة المصارف في العامين 2013 و2017 فضلا عن إصدارها لدليل حوكمة مؤسسات الإقراض في العام 2017.

وقد اختتم الدكتور أبو شحادة حديثه عن استعداد سلطة النقد لتقديم الدعم الفني لمنتدى الحوكمة الفلسطيني من خلال توفير خبرات نوعية في هذا المجال لنشر ثقافة الحوكمة في فلسطين.

وقد اختتم الدكتور صبري صيدم حفل الاطلاق مثمنا جهود جامعة فلسطين التقنية في نشر المفاهيم الإدارية التي تنسجم مع الممارسات الفضلى مبينا ان الحوكمة السليمة في النظام السليم وأنه يجب التفكير ملياً كيف يكون التعليم وسيلة لتحرير فلسطين، وقد ثمن مبادرة سلطة النقد في استعدادها لتقديم الدعم الفني للمنتدى.

أخبار ذات صلة

الخليل: الصحة والضابطة الجمركية يغلقان مطعماً لمخالفته شروط السلامة الصحية

الخليل: الصحة والضابطة الجمركية يغلقان مطعماً لمخالفته شروط السلامة الصحية

مكرمة رئاسية لترميم عشر منازل بمخيم عايدة

مكرمة رئاسية لترميم عشر منازل بمخيم عايدة

الدفاع المدني والغرفة التجارية يقيّمان اوضاع السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية بنابلس

الدفاع المدني والغرفة التجارية يقيّمان اوضاع السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية بنابلس

خضوري تطلق منتدى الحوكمة الفلسطيني استكمالا لسلسة من العمل المجتمعي الريادي

خضوري تطلق منتدى الحوكمة الفلسطيني استكمالا لسلسة من العمل المجتمعي الريادي

الضابطه الجمركية تضبط 25 ألف لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24 ساعه

الضابطه الجمركية تضبط 25 ألف لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24 ساعه

وزارة الإعلام تدعو لإسناد الصحافي الريماوي

وزارة الإعلام تدعو لإسناد الصحافي الريماوي

أبو هولي: مؤتمر المشرفين يرفض قانون القومية الإسرائيلي

أبو هولي: مؤتمر المشرفين يرفض قانون القومية الإسرائيلي

وزارة الإعلام تُكرّم المُحررة عهد التميمي ووالدتها

وزارة الإعلام تُكرّم المُحررة عهد التميمي ووالدتها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

بمشاركة محافظ سلطة النقد.. إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني

بمشاركة محافظ سلطة النقد.. إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني

الخليل: الصحة والضابطة الجمركية يغلقان مطعماً لمخالفته شروط السلامة الصحية

الخليل: الصحة والضابطة الجمركية يغلقان مطعماً لمخالفته شروط السلامة الصحية

مكرمة رئاسية لترميم عشر منازل بمخيم عايدة

مكرمة رئاسية لترميم عشر منازل بمخيم عايدة

الدفاع المدني والغرفة التجارية يقيّمان اوضاع السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية بنابلس

الدفاع المدني والغرفة التجارية يقيّمان اوضاع السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية بنابلس

خضوري تطلق منتدى الحوكمة الفلسطيني استكمالا لسلسة من العمل المجتمعي الريادي

خضوري تطلق منتدى الحوكمة الفلسطيني استكمالا لسلسة من العمل المجتمعي الريادي

الضابطه الجمركية تضبط 25 ألف لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24 ساعه

الضابطه الجمركية تضبط 25 ألف لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24 ساعه

وزارة الإعلام تدعو لإسناد الصحافي الريماوي

وزارة الإعلام تدعو لإسناد الصحافي الريماوي

أبو هولي: مؤتمر المشرفين يرفض قانون القومية الإسرائيلي

أبو هولي: مؤتمر المشرفين يرفض قانون القومية الإسرائيلي

منوعات

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

&#34;رومانسية الغزازوة&#34;.. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

"رومانسية الغزازوة".. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل &#34;رحيم&#34;

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل "رحيم"

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل &#34;ترامب&#34;ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل "ترامب"ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

عربي

تنظيم مسلح &#34;مجهول&#34; ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا

تنظيم مسلح "مجهول" ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا

طيار عربي مخمور يهدد بتفجير طائرة ركاب

طيار عربي مخمور يهدد بتفجير طائرة ركاب

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً