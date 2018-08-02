بمشاركة محافظ سلطة النقد.. إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنشارك امس الأربعاء، نائب محافظ سلطة النقد الدكتور رياض أبو شحادة في حفل إطلاق منتدى الحوكمة الفلسطيني والذي كان برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، حيث حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والوطنية والاكاديمية.وقد استهل الدكتور رياض كلمته متقدماً بالشكر لجامعة فلسطين التقنية على هذه المبادرة الطيبة والجهود المبذولة في هذا الإطار كما بين الدكتور أهمية الحوكمة والهدف منها متطرقا الى تعريف الحوكمة موضحاً أهم مبادئها ومعاييرها ودور الجهات الرقابية في إرساء قواعدها وتمكينها.كما أشار الدكتور أبو شحادة الى تجربة سلطة النقد في عملية تبني معايير الحوكمة في إطار خطة التحول الاستراتيجي لبنك مركزي بكامل الصلاحيات حيث انها قامت بداية بحوكمة ذاتها من خلال تطبيق اعلا معايير الإفصاح والشفافية وتشكيل اللجان اللازمة المنبثقة عن مجلس الإدارة وتكوين مكاتب مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة مثل مكتب اخلاقيات العمل ومكتب التظلمات ومكتب المخاطر ومكتب التدقيق الداخلي والمكتب القانوني. كما عملت سلطة النقد على هيكلة موظفيها وفقا للممارسات الفضلى من اجل تعزيز دور العنصر البشري واستغلال الكفاءات الشابة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.ومن ثم عملت سلطة النقد على إطلاق اول دليل حوكمة في فلسطين في العام 2008 والذي يعنى بحوكمة المصارف العاملة في فلسطين وشاركت في الفريق الوطني والفريق الفني لإعداد مدونة حوكمة الشركات المساهمة العامة في فلسطين كما قامت بتحديث دليل حوكمة المصارف في العامين 2013 و2017 فضلا عن إصدارها لدليل حوكمة مؤسسات الإقراض في العام 2017.وقد اختتم الدكتور أبو شحادة حديثه عن استعداد سلطة النقد لتقديم الدعم الفني لمنتدى الحوكمة الفلسطيني من خلال توفير خبرات نوعية في هذا المجال لنشر ثقافة الحوكمة في فلسطين.وقد اختتم الدكتور صبري صيدم حفل الاطلاق مثمنا جهود جامعة فلسطين التقنية في نشر المفاهيم الإدارية التي تنسجم مع الممارسات الفضلى مبينا ان الحوكمة السليمة في النظام السليم وأنه يجب التفكير ملياً كيف يكون التعليم وسيلة لتحرير فلسطين، وقد ثمن مبادرة سلطة النقد في استعدادها لتقديم الدعم الفني للمنتدى.