الخليل: الصحة والضابطة الجمركية يغلقان مطعماً لمخالفته شروط السلامة الصحية















رام الله - دنيا الوطناغلقت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية اليوم الاربعاء، في محافظة الخليل مطعماً يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه ومن خلال احدى الجولات الميدانية لمفتشي مديرية الصحة والضابطه الجمركية على المطاعم والملاحم بالمحافظة، وبعد التدقيق والمعاينه لاحدى المطاعم بمنطقة عين سارة في مدينة الخليل تبين انه يفتقر لأدنى شروط السلامه الصحية والبيئية وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية تم اغلاقه على الفور لتصويب وضعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة وتحسين ظروف بيئة العمل لتحقق الامن الغذائي والصحي للمواطنين.