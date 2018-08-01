شؤون فلسطينية

الدفاع المدني والغرفة التجارية يقيّمان اوضاع السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية بنابلس

الدفاع المدني والغرفة التجارية يقيّمان اوضاع السلامة في المنشآت الصناعية والتجارية بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
قيم الدفاع المدني والغرفة التجارية في محافظة نابلس الْيَوْمَ الأربعاء اوضاع السلامة العامة في المنشآت الصناعية والتجارية في المحافظة.

وفِي تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ذكرت فيه ان ذلك خلال لقاء مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مالك عالية والرائد ايمن بروق مع رئيس الغرفة التجارية عمر هاشم وعدد من الأعضاء.

وأضاف التقرير ان الغرفة التجارية موسسة دأبت في التعاون مع الدفاع من خلال اهتمامها بإلزام المنشآت والمحال التجارية بتوفير إجراءات السلامة العامة مع حصىول التجار على المستندات اللازمة منها بتوفير ما هو مطلوب من إجراءات وقاية لاهميتها في المحافظة على ديمومة عجلة الاقتصاد وحماية أرواح الايدي العاملة فيها.

بجانب التقييم عرضت الغرفة التجارية عدد من المعيقات في المنشآت الصناعية والتجارية واكدت على دور الدفاع المدني في المساهمة للحفاظ على هذه المنشآت.

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