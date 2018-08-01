الضابطه الجمركية تضبط 25 ألف لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24 ساعه













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الضابطه الجمركية أنها ضبطت وسيطرت على 25000 لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24ساعه في محافظات بيت لحم وضواحي القدس.وجاء ذلك، في ثلاث مهمات ضبط متتالية في اطار مكافحة التهريب والغش في ملف المحروقات، وتم التحفظ على المضبوطات واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.