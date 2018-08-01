شؤون فلسطينية

الضابطه الجمركية تضبط 25 ألف لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24 ساعه

الضابطه الجمركية تضبط 25 ألف لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24 ساعه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الضابطه الجمركية أنها ضبطت وسيطرت على 25000 لتر سولار مهرب وغير قانوني خلال 24
ساعه في محافظات بيت لحم وضواحي القدس.

وجاء ذلك، في ثلاث مهمات ضبط متتالية في اطار مكافحة التهريب والغش في ملف المحروقات، وتم التحفظ على المضبوطات واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.




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