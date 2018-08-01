وزارة الإعلام تدعو لإسناد الصحافي الريماوي

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الإعلام الفلسطيني إلى إسناد الأسير الصحافي علاء الريماوي، الذي يخوض إضراباً مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله مساء يوم الاثنين الماضي، على خلفيه عمله الإعلامي.وأكدت الوزارة، أن إضراب الريماوي يشكل رسالة إلى المؤسسات الإعلامية والحقوقية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق الصحافيين الأسرى، الذين يقدمون رسالة وطنية ومهنية وإنسانية.وأضحت الوزارة، إن " استمرار استهداف الإعلاميين واعتقال خمسة منهم في غضون ثلاثة أيام، آخرهم محمد منى فجر اليوم، يثبت أن صمت مجلس الأمن عن تنفيذه قرار 2222 الخاص بحماية الصحافيين، والضمان لعدم إفلاتهم من العقاب، يُشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها الشرس على الصحفيين الفلسطينيينوحثت الوزارة، على ضرورة تدخل الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة مراسلين بلا حدود لإفراج عن الصحافيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي،وعدم الصمت على جرائمه المتواصلة ضد الإعلاميين الفلسطينيين .