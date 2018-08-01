مركز القدس: 28 شهيداً خلال تموز يرفع أعداد الشهداء منذ اعلان ترامب الى 236



أوضحت الدراسة الاحصائية التي أعدها المركز، أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية والتي انطلقت بتاريخ 30/3/2018 بما يصادف يوم الأرض، ارتفع عددهم نهاية تموز الى 150 شهيداً، بينهم صحفيان، وممرضة.



ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خلال المواجهات مع الاحتلال في الفترة التي تلت اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال، 47 طفلاً، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، بينهم 27 طفلاً ارتقى خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود قطاع غزة، أحدهم أصمّ، واصغرهم الطفلة ليلى الغندور (8 أشهر) حيث استشهدت باختناقها بالغاز الذي اطلقه الاحتلال على مخيم العودة.



وارتقت 5 سيدات في تلك الفترة، 3 خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة، آخرهنّ الشهيد الممرضة رزان النجار (21 عاماً) والتي ارتقت برصاص الاحتلال خلال قيامها بواجبها الانساني في اسعاف المصابين شرق خانيونس.



فيما ارتقى 5 أسرى بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 الى 216.



كما أكدت الدراسة أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 12 شهيداً.



ويظهر من المعطيات التي قدمها مركز القدس في دراسته التفصيلية حول الشهداء ما بعد اعلان ترامب، أن الاحتلال خاصة خلال الأيام القليلة الماضية أواخر شهر تموز كان يقصف مواقعاً في غزة مخلفاً وراءه شهداء، بحجة اطلاق الغزيين للبالونات الحارقة والطائرات الورقية التي من شأنها أن تستنزف الاحتلال، وتشكل حالة رعب لدى مستوطني غلاف غزة.



ويطالب مركز القدس، المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك وتقديم جيش الاحتلال للمحاكم الدولية بجرائم حرب، ووقف قمعه الاجرامي لمسيرات العودة، بعد دخولها الأسبوع الخامس على التوالي.

رام الله - دنيا الوطنقال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال ، في السادس من شهر كانون الأول عام 2017، الى 236 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن، بينهم 47 طفلاً و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتقى 16 شهيداً من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و22 شهيداً نتيجة القصف الاسرائيلي، كما وارتقى 5 أسرى، واستشهد الغزيّ فادي البطش بعملية اغتيال في ماليزيا.