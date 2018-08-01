الحمد الله: يجب تحقيق ستة مطالب لتذهب الحكومة لقطاع غزة.. فما هي؟











رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة لا يمكن لها الذهاب إلى قطاع غزة، بدون تحقيق ستة مطالب، وهي: الشرطة، والدفاع المدني، والجباية، وقطاع الأراضي، والقضاء، والمعابر.قال الحمد الله في كلمة مسجلة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "على حركة حماس أن تُمكن الحكومة، وعليها أن تسلم قطاع غزة بالكامل، حيث إننا نتحدث عن أشياء صعبة جداً، تتمثل في الشرطة والدفاع المدني والجباية والداخلية وقطاع الأراضي والقضاء، فهل يجوز أن يكون هناك قضاء في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة؟ بالإضافة إلى الموظفين القدامى، والمعابر، فيجب أن تسلم إلى الحكومة الشرعية لإدارتها".وأضاف: "جاهزون للذهاب إلى غزة في أي لحظة تقبل بها حماس، ونحن لا نطلب المستحيل".وتابع بقوله: "لا أحد يتحدث عن سلاح المقاومة، وإنما نتحدث عن الشرطة والدفاع المدني، فكيف نعمل في غزة، وليس لدينا شرطة".وأكد رئيس الوزراء،أن مسألة إنهاء الانقسام تشكل أولوية لدى الرئيس محمود عباس، والقيادة والحكومة، مثمناً الجهود المصرية الراهنة في هذا السياق.