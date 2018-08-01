شؤون فلسطينية

بدءاً من الغدٍ.. ليبرمان يمنع إدخال المحروقات لغزة عبر (كرم أبو سالم)

بدءاً من الغدٍ.. ليبرمان يمنع إدخال المحروقات لغزة عبر (كرم أبو سالم)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر افيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أمراً بمنع إدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة عبر (معبر كرم أبو سالم)، بدءاً من صباح الغد الخميس.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن أمر ليبرمان بعدم إدخال المحروقات لغزة، جاء بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه المستوطنات.

يذكر، أن سلطات الاحتلال، أصدرت أمراً بإغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري) ومنعت إدخال البضائع، باستثناء الأدوية، وبعض المواد الغذائية، وذلك على خلفية التصعيد الأخير الذي شهده القطاع.

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