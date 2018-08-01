العثور على جثتين داخل مركبة بمدينة الخليل والشرطة تُحقق

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أنه تم العثور، مساء اليوم، الأربعاء، على جثتين داخل مركبة بمدينة الخليل.وأشار إلى أن الشرطة، باشرت فوراً بإجراءات التحقيق للوقوف على الخلفيات والأسباب.