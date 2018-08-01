مصرع مواطن وطفل في حادثي سير منفصلين بطوباس وقلقيلية





وفي حادث منفصل، فقد أعلن ارزيقات، أن طفلاً يبلغ من العمر (8 سنوات) لقي مصرعه، بعد تعرضه لحادث دهس وقع في مدينة طوباس، لافتاً إلى أن الشرطة، تحفظت على السائق، وباشرت باجراءات التحقيق.







رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه مساء اليوم، الأربعاء، بعد تعرضه لحادث سير شرق مدينة قلقيلية.وأفاد العقيد لؤي ازريقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن حادث سير ذاتياً بدراجة نارية، وقع مساء اليوم، بالقرب من بلدة جينصافوط شرق قلقيلية، أسفر عنه وفاة مواطن (28 عاماً)، من سكان بلدة بزاريا بنابلس، فيما باشرت الشرطة باجراءات التحقيق.