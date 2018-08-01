استعار اسماً.. مباحث غزة تكشف الهوية الحقيقية لمواطن تُوفي بعد سقوطه من علو





وأوضحت المباحث في تصريح لها، أن اسم محمد الترامسي هو اسم مستعار، وأن اسمه الحقيقي هو حسن محمود عبد القادر ساق الله (27 عاماً) من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة.





وقالت المباحث: "المتوفي، كان يحمل صورة هوية مزيفة باسم محمد الترامسي، وإن اسمه الحقيق حسن محمود عبد القادر ساق الله".









رام الله - دنيا الوطنكشفت المباحث العامة الفلسطينية في قطاع غزة، تفاصيل جديدة للهوية الحقيقية للمواطن، الذي سقط من الطابق السابع لإحدى البنايات في مدينة الزهراء جنوب غرب مدينة غزة، اليوم.