طالع كشف المسافرين غدًا الخميس عبر (معبر رفح)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غد الخميس 2 آب/ أغسطس 2018، سيكون للحافلات (المتبقي من الحافلة الثامنة والحافلة التاسعة من الكشف السابق)، اضافة إلى حافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما دعت كذلك، لضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، والأبناء المرفقين مع أمهاتهم ضرورة إحضار توكيل رسمي من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.