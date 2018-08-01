الاحتلال يعتقل مجموعة فلسطينية بزعم إطلاقها النار على مستوطنة (بيت ايل)

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة فلسطينية، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار، صوب مستوطنة (بيت إيل) في تاريخ العاشر من تموز/ يوليو الماضي.وقال المتحدث باسم الجيش الإشرائيلي: إن المجموعة، جرى اعتقالها من مخيم الجلزون شمالي رام الله، بالتعاون بين قوات الجيش وجهاز (الشاباك) الإسرائيلي.وأشار إلى أنه جرى إضافة لاعتقال أفراد المجموعة، مصادرة أسلحة وسيارة جرى تنفيذ العملية بواسطتها، لافتًا إلى إطلاق النار نحو المستوطنة، لم يوقع إصابات أو أضرار آنذاك.