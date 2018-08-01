مثليو إسرائيل يتحدّون رجال الدين اليهود

رام الله - دنيا الوطنجرت خلال الأسابيع الماضية، في إسرائيل التظاهرة الأكبر والأهم للمثليين جنسيًا، والذين طالبوا فيها المساواة في الحقوق العائلية أيضًا.ووفقًا لموقع (المصدر) الإسرائيلي، فقد قال: إن التظاهرة التي حدثت في تل أبيب، حظيت بدعم كبير من الجمهور الإسرائيلي، فيما يتوقع أن تجرى غدا التظاهرة في القدس، في تحد لرجال الدين اليهودي.وعززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في المدينة بأكبر عدد، إذ سيعمل نحو 2400 شرطي في المدينة، التي تتضمن الاستعدادات فيها مناطيد استطلاع من طراز زبلين، إغلاق الشوارع، وغيرها.وأضاف الموقع، أنه يُفترض أن يكون زواج شابتين في حديقة الجرس، بالمدينة ذروة التظاهرة، لهذا ستنشط الشرطة في هذه المنطقة تحديدا.تشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أنه سيشارك نحو 30 ألف متظاهر في المسيرة، بالمقابل، تخطط منظمات يهودية متدينة ومنظمات يمينية للتظاهر احتجاجا على مسيرة المثليين.