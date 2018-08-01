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تنظيم مسلح "مجهول" ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا

تنظيم مسلح "مجهول" ينشر فيديو لشخصين ياباني وإيطالي مختطفين في سوريا
جانب من الفيديو
نشرت جماعة مسلحة، "لم تعرف لمن تنتمي"، مقطعي فيديو لرجُلَين ياباني وإيطالي محتجزين في سوريا.

ويظهر الرجلان، الياباني جامبي ياسودا وهو صحفي، والإيطالي أليساندرو ساندريني، في شريطَي فيديو منفصلين لكن متشابهين في طريقة التصوير.

وكان المحتجزان راكعين ويرتديان لباسًا برتقاليًا، ويقف وراء كلّ منهما رجلان مسلّحان، فيما لم يُحدد موقع (سايت) الأميركي اسم الجماعة التي نشرت الفيديوهات، بحسب موقع (لبنان 24).

يذكر، أنه كان قد فقد الياباني ياسودا، في سوريا منتصف العام 2015، بينما في آذار/ مارس 2016، أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدقق في شريط فيديو منشور على الإنترنت بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية أن هذا الصحفي محتجز لدى جبهة النصرة.

وأكد موقع (سايت)، أن الفيديو الذي بُثّ الثلاثاء أنه كوريّ لكنه يتحدث باللغة اليابانية، كما يقول إن الشريط مسجل في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.

 

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