شاهد: ماذا فعل "أبو عمار" عندما طلبت منه مذيعة أجنبية توشيحها بالكوفية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنانتشر فيديو أرشيفي، للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كان قد صوّر خلال مقابلة صحفية مع احدى الوكالات الدولية.وجاء في الفيديو، أن المذيعة الأجنبية، طلبت من الرئيس أبو عمار، أن يوشحها بالكوفية الفلسطينية، التي أتت بها خصيصًا من أجل أن تلبسها عند لقاء عرفات.واستجاب أبو عمار، لطلب المذيعة، وبدت عليه علامات السرور من طلبها، وبالفعل قام بتوشيحها بالكوفية والعقال.