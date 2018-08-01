شؤون فلسطينية

شاهد: ماذا فعل "أبو عمار" عندما طلبت منه مذيعة أجنبية توشيحها بالكوفية الفلسطينية

شاهد: ماذا فعل "أبو عمار" عندما طلبت منه مذيعة أجنبية توشيحها بالكوفية الفلسطينية
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
انتشر فيديو أرشيفي، للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كان قد صوّر خلال مقابلة صحفية مع احدى الوكالات الدولية.

وجاء في الفيديو، أن المذيعة الأجنبية، طلبت من الرئيس أبو عمار، أن يوشحها بالكوفية الفلسطينية، التي أتت بها خصيصًا من أجل أن تلبسها عند لقاء عرفات.

واستجاب أبو عمار، لطلب المذيعة، وبدت عليه علامات السرور من طلبها، وبالفعل قام بتوشيحها بالكوفية والعقال.

 

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