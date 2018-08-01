طيار عربي مخمور يهدد بتفجير طائرة ركاب

رام الله - دنيا الوطنأحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم الاربعاء طيارا خليجيا في العشرينيات من عمره بتهمة الاعتداء على سلامة طائرة اثناء عودتها من العاصمة الاسبانية مدريد، واثارة الفوضى على متنها، والتلفظ بعبارات بذيئة على طاقمها وعلى المسافرين، الى جانب تهديده الموجودين بحيازته مواد متفجرة، وانه ينوي تفجير الطائرة.وبحسب التحقيقات، في هذه القضية التي وقعت احداثها في حزيران/ يونيو الماضي، فإن الطيار الذي كان مخموراً عندما دخل الى الطائرة كراكب عادي وليس "قائدا"، استعمل القوة والعنف مع احدى المضيفات، وقام بضربها واسقاطها على الأرض.وبالإضافة الى ذلك، هدد المضيفة بالقتل مدعيا انه يعرف صديقتها في العمل الى جانب معرفة عنوان منزلها، وفق ما نقلت صحيفة (البيان) الإماراتية.