شؤون فلسطينية

قطع أكثر من 2000 شجرة زراعية في الضفة الغربية خلال شهرين

قطع أكثر من 2000 شجرة زراعية في الضفة الغربية خلال شهرين
ارشيفية
أكد سكان قرية (المغير) وسط الضفة الغربية، أنهم استيقظوا صباح يوم الاثنين، ليكتشفوا أنه تم ثقب إطارات سياراتهم، وتم كتابة شعارات باللغة العبرية على جدران منازل القرية.

وقالت صحيفة (هآرتس): إنه على بعد 2 كيلو متر، تم قطع حوالي 25 شجرة مملوكة للقرويين، وكما حدث في عشرات الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، وصلت سلطات الاحتلال، وفتحت تحقيقاً ولكنها لم تعتقل المشتبه بهم.

وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت الهجمات الإسرائيلية على القرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية مسالة روتينية. 

وفي كل أسبوع تقريبا يستيقظ الفلسطينيون في قرى مختلفة على تخريب ممتلكاتهم وشعارات تحريض وتهديد كتبت باللغة العبرية، واعتقلت سلطات الاحتلال، حوالي 10 أشخاص بعضهم تم استجوابهم حول هجمات معينة، ومعظمهم فيما يتعلق بالتورط في جرائم الكراهية بشكل عام، ولكن تم إطلاق سراح جميعهم، واستمرت التحقيقات، لكنها لم تحقق نتائج حتى الآن.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة (بتسيلم) من المزارعين الفلسطينيين الذين وقعوا ضحايا لجرائم الكراهية، فقد تم تخريب 2000 شجرة على الأقل من كروم عنب وأشجار فاكهة وأشجار زيتون، من قبل مستوطنين إسرائيليين.

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