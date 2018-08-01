دولي

شاهد: إخلاء طائرة بعد انفجار بطارية هاتف بداخلها

شاهد: إخلاء طائرة بعد انفجار بطارية هاتف بداخلها
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أخلت السلطات في مطار برشلونة اليوم الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لخطوط (رايان إير) بعدما اشتعلت بطارية شحن هاتف قبل الإقلاع.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: إنه تم إخلاء الطائرة بسبب اشتعال هاتف كان في وضعية الشحن عبر بطارية خارجية، حيث أظهر فيديو البطارية الخارجية وهي تشتعل وسط حالة من الرعب بين الركاب.

وتم إجلاء جميع الركاب من الطائرة، ويظهر فيديو آخر تدافع الركاب إلى خارج الطائرة، في حين لم يصب أي من الركاب بأذى نتيجة الحريق.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تنظيم طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في أسرع وقت ممكن.

 

 

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