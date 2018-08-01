الدول المضيفة للاجئين: لن نكون بديلًا عن (أونروا) في تقديم الخدمات

رام الله - دنيا الوطنأكد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول المضيفة في ختام أعمال دورته الـ 100 التي عقدت في القاهرة على مدار خمسة أيام، أكد على الرفض المطلق لقانون الدولة القومية الذي أقره الكنيست مؤخراً.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي لإذاعة (صوت فلسطين): إن جميع الدول أكدت أن هذا القانون عنصري ويدمر حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير لشعبنا.وأضاف أبو هولي أنه تم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر أيضًا على دور وكالة (أونروا)، حيث أجمعت الدول المضيفة للاجئين على أنها لن تكون بديلة عن وكالة الغوث في تقديم الخدمات.وأشار إلى أنه تم وضع خطة للتحرك من أجل الحفاظ على وكالة الأونروا ودعمها سياسيا والوقوف معها لجلب الدعم الدولي لمساعدتها في تقديم الخدمات للاجئين لحين حل قضيتهم ووفق القرار 194.