نتنياهو: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وليس للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن دولة اسرائيل ليست دولة الفلسطينيين القومية .ووفقا لموقع (روتر) الإسرائيلي فقد تابع نتنياهو: "لا زحالقة ولا غيره ، اسرائيل هي دولة القومية للشعب اليهودي، ولذلك نحن نشرع قانون القومية".