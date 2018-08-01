دولي

نتنياهو: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وليس للفلسطينيين

نتنياهو: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وليس للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن دولة اسرائيل ليست دولة الفلسطينيين القومية .

ووفقا لموقع (روتر) الإسرائيلي فقد تابع نتنياهو: "لا زحالقة ولا غيره ، اسرائيل هي دولة القومية للشعب اليهودي، ولذلك نحن نشرع قانون القومية".

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