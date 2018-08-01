المخابرات العامة تُفشل محاولة تسريب أراضي في محافظة سلفيبت

رام الله - دنيا الوطن

قال جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، إن معلومات استخبارية دقيقة جمعها الجهاز في محافظة نابلس قادت إلى إفشال محاولة تسريب قطعة أرض مساحتها (عشرة دونمات) محاذية لمستوطنة (بركان) المقامة على أراضي محافظة سلفيت.



وتمكن الجهاز، من إفشال المخطط، واعتقال المتورطين في محاولة عقد هذه الصفقة مع الاحتلال، وتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.وأكد الجهاز، أنه سيكون بالمرصاد لأي محاولة من أيه جهة تسعى الى تعزيز الاستيطان وتسريب أراض فلسطينية لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية.