شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تفتتح مختبر تصميم الدوائر التكاملية الموسعة والتحقق منها

جامعة النجاح الوطنية تفتتح مختبر تصميم الدوائر التكاملية الموسعة والتحقق منها
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة في مكتبه يوم الأربعاء الموافق 1/8/2018 وفد ضم كل من أرسلان فهيم، مستشار تطوير الأسواق في برنامج تطوير السوق الفلسطيني، وسوزان جيكوبس، المدير التنفيذي لشركة Portland Trust، وميشيل جلة، الملحق التجاري والاقتصادي في القنصلية البريطانية العامة، وممثل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) ميشيل صنصور، مسؤول تطوير القطاع الخاص، ويحيى الشنار، المدير العام لشركة Portland Trust، والدكتور يحيى السلقان، المدير التنفيذي لشركة يافا.نت للبرمجيات والاتصالات، والدكتور عماد حمادة، مدير مشاريع في شركة ProGineer Technologies، وصبحي المصري، مهندس برمجيات في شركة عسل للتكنولوجيا، وفريدة دياب وعلي دريدي من Portland Trust، والأستاذ عبد الله سلامة من DFID.

وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور خالد الساحلي، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ خالد مفلح، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة، وشذى جرارعة من العلاقات العامة.

وفي بداية اللقاء، رحب الأستاذ الدكتور النتشة بالوفد الضيف وأثنى على جهودهم ودعمهم لإنجاح فكرة اطلاق المختبر، الذي يربط التعليم الأكاديمي بشركات القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين جودة التعليم في الجامعة.

وبدوره، عبر فهيم عن سعادته لنجاح المشروع وتحويل فكرته إلى واقع ملموس، حيث ذكر بأنه يهدف إلى تخريج طلبة ذوي كفاءات عالية تتلائم مع احتياجات الجامعات والقطاع الخاص معاً، وأضاف بأن الزيارة تهدف للمشاركة في اطلاق مختبر VLSI (Very Large Scale Integration Lab)، حيث تم الانتهاء من مرحلة تدريب الطاقم الأكاديمي على الأجهزة والمعدات الحديثة في المختبر واستعدادهم لتدريب الطلبة، بحيث يقوم المشروع بتخريج طلبة ملمين بالجوانب العملية فيما يتعلق بهندسة تكنولوجيا المعلومات والحاسوب بالاضافة إلى الجانب النظري كجزء من تطوير مهارات التكنولوجيا العالية لديهم وبالتالي توفير مختصين جاهزين لمتطلبات سوق العمل.

وشكرت جيكوبس الجامعة وأكدت على أهمية استمرار التعاون مع الجامعات الفلسطينية وتقديم الدعم المستمر لإنجاح المشروع، الذي يتضمن ثلاثة جامعات فلسطينية منها جامعة النجاح الوطنية.

وذكر الدكتور السلقان بأن الشركاء يتطلعون لرؤية مخرجات المشروع، والتي تمهد الطريق لتطوير التكنولوجيا العالية في كل من الجامعات الفلسطينية وسوق العمل الذي سيستقطب أكبر عدد من خريجي المشروع لحاجته لمثل تلك الكفاءات، ودعا إلى توسيع نطاق التدريب للطلبة داخل الشركات المحلية لمدة أطول.

وأضاف الدكتور حمادة بأن المشروع سيمكّن الطلبة من تحويل أفكارهم إلى منتجات مصنعة، مما يرفع من كفاءتهم العملية، وأكد على أهمية التركز على جودة الطلبة الخريجين، حيث دعا إلى تطوير مهارات الاتصال لديهم من خلال تطوير المناهج التدريسية.

وبعد اللقاء توجه الوفد الى كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات حيث تم وبالتعاون مع مؤسسة THE Portland Trust وضمن برنامج تطوير السوق الفلسطيني (PMDP) المدعوم من الحكومة البريطانية، افتتاح مختبر تصميم الدوائر التكاملية الموسعة والتحقق منها (VLSI design and verification). وسيتبع المختبر لقسم هندسة الحاسوب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم بالتدريب فيه مدرسي القسم بعد حصولهم على دورة خاصة للمختبر، وسيعمل المختبر الجديد على تهيئة الطلبة لأن يكونوا قادرين على صناعة الرقائق الإلكترونية، كما سيجهلهم أكتر جاهزية لسوق العمل العالمي ويرفد لهم التجربة العالمية في هذا المجال الهام.   وبدوره أكد الدكتور خالد الساحلي، عميد كلية الهندسة أن أهم ما يميّز المختبر أنه تم تطويره بالشراكة بين القطاعين الخاص والأكاديمي لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا المختبر سيشكل فرصة مهمة للطلبة للتدرب والحصول على خبرة في مجال مختص ومطلوب ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، موضحاً أن إنشاء المختبر تطلب العمل على إعادة توجيه بعض مساقات قسم هندسة الحاسوب كما تم استحداث مساقات أخرى بما يتناسب مع طبيعة عمل المختبر وبما يحقق الفائدة الأكبر للطلبة من المختبر ومن التخصص بشكل عام.



أخبار ذات صلة

شعث: الرئيس عباس متشوق جدًا لزيارة قطاع غزة

شعث: الرئيس عباس متشوق جدًا لزيارة قطاع غزة

المخابرات العامة تُفشل محاولة تسريب أراضي في محافظة سلفيبت

المخابرات العامة تُفشل محاولة تسريب أراضي في محافظة سلفيبت

وزير العمل والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون المشترك

برعاية جوال.. اتحاد رياضة السيارات ينهي كافة الاستعدادات لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين

برعاية جوال.. اتحاد رياضة السيارات ينهي كافة الاستعدادات لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين

الزعنون: حماس والجهاد لن تحضرا اجتماع المركزي وهذا جدول الأعمال

الزعنون: حماس والجهاد لن تحضرا اجتماع المركزي وهذا جدول الأعمال

الجبهة الديمقراطية: الرئيس عباس ينقلب على منظمة التحرير الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: الرئيس عباس ينقلب على منظمة التحرير الفلسطينية

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

المخابرات العامة تُفشل محاولة تسريب أراضي في محافظة سلفيبت

المخابرات العامة تُفشل محاولة تسريب أراضي في محافظة سلفيبت

وزير العمل والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون المشترك

جامعة النجاح الوطنية تفتتح مختبر تصميم الدوائر التكاملية الموسعة والتحقق منها

جامعة النجاح الوطنية تفتتح مختبر تصميم الدوائر التكاملية الموسعة والتحقق منها

برعاية جوال.. اتحاد رياضة السيارات ينهي كافة الاستعدادات لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين

برعاية جوال.. اتحاد رياضة السيارات ينهي كافة الاستعدادات لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

التربية و&#34;المعونة الكنسية الفنلندية&#34; توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

التربية و"المعونة الكنسية الفنلندية" توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

منوعات

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

&#34;رومانسية الغزازوة&#34;.. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

"رومانسية الغزازوة".. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل &#34;رحيم&#34;

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل "رحيم"

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل &#34;ترامب&#34;ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل "ترامب"ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

عربي

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين