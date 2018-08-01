برعاية جوال.. اتحاد رياضة السيارات ينهي كافة الاستعدادات لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين









رام الله - دنيا الوطن - محمد أبو عرامأنهى الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية، كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية؛ لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين لسباقات سرعة السيارات وسباق الدرفت لموسم 2018 والتي ستنطلق عند الساعه التاسعة من صباح يوم الجمعه في ساحة حديقة الاستقلال تحت رعاية شركة جوال وبدعم من شركة الكتروتك للتجارة والتسويق المتخصصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية "وكلاء ماركة Normande"، وشركة الشخشير للتراكتورات.وتقام عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء الخميس في الكراج الفرنسي بمدينة البيرة، كما ستجري عملية التدقيق الإداري واللوجستي وتوزيع الأرقام على المتسابقين، بالإضافة إلى خريطة السباق وتمكين المتسابقين من متابعة حلبة السباق على أرض الواقع دون استخدام السيارات في الحلبة قبل الساعة التاسعة.وعملت طواقم الاتحاد على مدار الأسبوع في إنهاء كافة الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية وتجهيز الحلبة بكل الوسائل، بالإضافة إلى منصة الشرف وتخصيص أماكن للصحفيين والجماهير.ومن المنتظر، أن تشهد الجولة الرابعة إقبالاً جماهيرياً وصدى كبير لدى وسائل الإعلام ومحبي هذا النوع من السباقات بشكل خاص وعشاق رياضة السيارات والدراجات النارية بشكل عام، وسيكون المد الجماهيري دور كبير في بث روح التحدي والإثارة والإصرار لدى المتسابقين الذين يسعون إلى تسجيل أفضل توقيت، وفقا لنظام البطولة التي تعتمد على جولتين وجولة ثالثة لأفضل متسابقين من اجل حسم لقب الجولة الرابعة من سباق السرعة وسباق الدرفت والدخول في دائرة المنافسة على حسم لقب بطل أبطال فلسطين لموسم 2018 خاصة أن نتائج الجولة الأولى والثانية والثالثة أقحمت العديد من الأسماء للدخول في دائرة المنافسة.الجولة الأولى التي أقيمت في ساحة الكارتينغ بمدينة أريحا تمكن البطل جمال تفاحة من حسم لقب سباق السرعة وأمير يامين بطل سباق الدرفت، في حين تمكن البطل جورج سعادة من حسم لقب الجولة الثانية لسباق السرعة وسهيل الاصبح بطل الدرفت في السباق الذي أقيم في ساحة معسكر النويعمه التابع للأمن الوطني بمدينة أريحا، في حين تمكن البطل جورج سعادة.وأشاد عبد الله الشعراوي، رئيس الاتحاد بكافة اللجان العاملة على جهدهم الكبير في مواصلة العمل ليل نهار من اجل إنجاح الحدث والخروج به بأبهى صورة وشكر الشركات الراعية على دعمها للحدث وخص بالذكر اسرة شركة جوال لرعايتهم الحدث ودعمهم المتواصل للانشطة الرياضية ووضع الرياضة بشكل عام على أجندتها وتوفير بيئة رياضية على أعلى المستويات كما شكر شركة الكتروتيك والشخشير على مواصلتهم دعم أنشطة الاتحاد.وأكد الشعراوي على ان الجولة الخامسة والأخيرة، ستشهد مهرجان رياضي كبير سيتم خلاله تكريم كل الشركات الداعمه واللجان الفنية.من جهته، أكد ثائر ابو بكر مدير العلاقات العامة في شركة جوال على أن دعم ورعاية الجولة الرابعة من بطولة فلسطين لسباقات سرعة السيارات يأتي ضمن سياسة الشركة الهادفة إلى دعم ورعاية أنشطة الشباب ومن مبدأ المسؤولية المجتمعية انسجاما مع رسالة الشركة التنموية لتطوير كافة القطاعات خاصة الرياضية التي أصبحت رقما صعبا في المنظومة الدولية واستكمالً لرعايتها للرياضة الفلسطينية، ووعد بمواصلة الدعم والرعاية للأنشطة الشبابية والرياضية وخص بالذكر أنشطة اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية.وبين أبو بكر بأن دعم ورعاية مباراة منتخب فلسطين والمنتخب العراق تأتي ضمن المنظومة الوطنية والرياضية وتجسيد روح الانتماء والوفاء وتقديرا للأشقاء العراقيين الذين بدورهم لم يتوانوا في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وتحت شعار كسر الحصار واستكمالاً لرعاية منتخب الفدائي حصرياً من شركة جوال.