شؤون فلسطينية

الزعنون: حماس والجهاد لن تحضرا اجتماع المركزي وهذا جدول الأعمال

الزعنون: حماس والجهاد لن تحضرا اجتماع المركزي وهذا جدول الأعمال
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون: إنه سيتم غداً البدء في توزيع الدعوات لحضور جلسة المجلس المركزي على فصائل منظمة التحرير، مشيراً إلى أن الدعوات لن توجه إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بسبب رفضهما المشاركة في جلسات المجلس المركزي.

وأوضح الزعنون، لإذاعة (صوت فلسطين)، أن دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين "دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"،  ستنعقد في رام الله، منتصف الشهر الجاري ولمدة يومين.

وقال الزعنون، إن على جدول أعمال المجلس المركزي، كلمة للرئيس محمود عباس، تتضمن تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبنداً يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، 
إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز صمود المقدسيين، والحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وتعزيز الوحدة الوطنية، إضافة إلى آليات التصدي لقوانين الكنيست العنصرية، وأيضاً آليات الانتقال من السلطة إلى الدولة، وغيرها من البنود.

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