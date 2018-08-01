عربي

القوات الإيرانية تنسحب من حدود الجولان بدعم روسيا

القوات الإيرانية تنسحب من حدود الجولان بدعم روسيا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن مبعوث موسكو إلى سوريا قوله، اليوم الأربعاء: إن القوات الإيرانية، سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة 85 كيلومتراً من الحدود بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان.

وانتزع الرئيس السورى بشار الأسد السيطرة على أراض في جنوب غرب سوريا من أيدى المعارضة، بدعم من روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية، مما جعل القوى المؤيدة للأسد على مقربة من الحدود الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

ونسبت الوكالة إلى مبعوث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله "انسحب الإيرانيون والتشكيلات الشيعية ليست هناك".

وقال لافرنتييف: إن عسكريين إيرانيين، وصفهم بأنهم مستشارون، ربما يكونون وسط قوات الجيش السوري، التى لا تزال أقرب إلى الحدود الإسرائيلية.

وأضاف "لكن لا توجد وحدات للعتاد والأسلحة الثقيلة، يمكن أن تمثل تهديداً لإسرائيل على مسافة 85 كيلومتراً من خط ترسيم الحدود".

ويرى المسؤولون الإسرائيليون في القوات الإيرانية، ومقاتلي حزب الله تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين

لأول مرة بتاريخ مصر.. مقتل رئيس دير داخل أسواره

لأول مرة بتاريخ مصر.. مقتل رئيس دير داخل أسواره

محمد بن راشد يُمهل مدراء خمس شركات ستة أشهر لإسعاد موظفيهم

محمد بن راشد يُمهل مدراء خمس شركات ستة أشهر لإسعاد موظفيهم

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

السعودية تمنح رخصة ثالثة لدور العرض السينمائية

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

الملك سلمان يبدأ رحلة استجمام في مدينة (نيوم)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

المخابرات العامة تُفشل محاولة تسريب أراضي في محافظة سلفيبت

المخابرات العامة تُفشل محاولة تسريب أراضي في محافظة سلفيبت

وزير العمل والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون المشترك

جامعة النجاح الوطنية تفتتح مختبر تصميم الدوائر التكاملية الموسعة والتحقق منها

جامعة النجاح الوطنية تفتتح مختبر تصميم الدوائر التكاملية الموسعة والتحقق منها

برعاية جوال.. اتحاد رياضة السيارات ينهي كافة الاستعدادات لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين

برعاية جوال.. اتحاد رياضة السيارات ينهي كافة الاستعدادات لإطلاق الجولة الرابعة من بطولة فلسطين

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

التربية و&#34;المعونة الكنسية الفنلندية&#34; توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

التربية و"المعونة الكنسية الفنلندية" توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

منوعات

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

&#34;رومانسية الغزازوة&#34;.. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

"رومانسية الغزازوة".. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل &#34;رحيم&#34;

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل "رحيم"

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل &#34;ترامب&#34;ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل "ترامب"ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

عربي

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين