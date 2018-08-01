شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، أن الوزارة، ستعمل كل ما في وسعها لتأمين راحة حجاج بيت الله الحرام، سواء قبل بداية موسم الحج أو خلاله، وذلك من خلال البعثات الطبية والإرشادية والإدارية والأمنية والإعلامية المرافقة والمشرفة على أداء مناسك الحج.

جاء ذلك، خلال لقائه بأعضاء بعثة الحج الإدارية والإعلامية؛ لبحث الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، بحضور وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرب، ومدير عام الحج الشيخ سليم الأشقر.

واستعرض ادعيس، ما قامت به بعثة الحج الفلسطينية من خلال الموسم الماضي، والذي حصلت على التقييم الممتاز من وزير الحج والعمرة، والذي يعتبره ثمرة جهود مباركة لفريق العمل على مختلف المستويات، مؤكداً على الدعم الذي تتلقاه الوزارة من قبل الرئيس محمود عباس، وتوجيهات رئيس الوزارء،  الدكتور رامي الحمد الله.

وقال ادعيس: إن الوزارة بدأت التحضير للموسم مبكراً؛ كي تُبقي وتحافظ على الإنجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية، بما يعود بالخير والفائدة على حجاجنا الكرام، وينسجم مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لحجاجنا.

بدوره،  استعرض الوكيل أبو الرب، بعض القضايا التنظيمية والترتيبات الخاصة بالموسم، ووضع أعضاء البعثة بصورتها من أجل العمل على حل أي إشكاليات يمكن أن تواجه تنظيم الموسم.

وأكد على ضرورة التزام جميع البعثات بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، حفاظاً على حجاج بيت الله الحرام، ولضمان استمرار أداء المناسك بكل يسر وراحة.

بدوره، شدد الأشقر على ضرورة تقديم صورة مشرفة من قبل البعثات عن بلدهم من خلال خدمتهم لحجاج بيت الله الحرام، وأن يكونوا خيرَ ممثلين وسفراء، وإعطاء انطباعاً رائعاً عن الإنسان الفلسطيني، الذي تعوّد على العطاء وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ووطنه وقضيته العادلة.

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