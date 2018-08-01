شؤون فلسطينية

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، في أول تعقيب له على نجاح الضابطة الجمركية ومنظومة حماية المستهلك في تنظيم قطاع المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز في محافظات الضفة الغربية: إن أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك، هم المهربون وأصحاب المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز القذرة ومروجو البضائع الفاسدة والخارجون على القانون، ومن الذين يتساوقون مع برامج الاحتلال.

وأوضح الشيوخي، أن الضابطة الجمركية، وجميع جهات الاختصاص في حماية المستهلك الفلسطيني، قد بذلوا جهوداً كبيرة مؤخراً من أجل تصويب الأوضاع الصحية للمطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز وفي قطع دابر المهربين للأغذية الفاسدة وبضائع المستوطنات إلى أسواقنا الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف أن العقبة الحقيقية التي كانت في طريق انجاح تنظيم المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز هم اعداء الصحة والسلامة العامة وبعض العملاء الاقتصاديين وأصحاب الأجندات الخارجية الذين يتساوقون مع الاحتلال في خلق الفوضى والفتن والفلتان الأمني في الضفة الغربية .

وأشار إلى وجود عملاء اقتصاديين من المهربين يقوم الاحتلال بمساعدتهم في تسهيل إدخالهم للبضائع الفاسدة وغير القانونية لأسواقنا، ويقوم ما يسمى بحرس الحدود وجيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية بحمايتهم على الطرق الالتفافية من قيام دوريات الضابطة الجمركية القبض عليهم قبل إدخالهم للمهربات والبضائع غير القانونية والفاسدة لاسواقنا.

وبين الشيوخي أنه من غير المستغرب أن يُعارض أصحاب المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز القذرة و(الخامة) والمهربون قيام الضابطة الجمركية بواجبها في حماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات القانونية والآمنة والنظيفة.

وأكد أن كل من قام أو يقوم بمساعدة المهربين ومروجي الأغذية والأدوية الفاسدة والخارجين عن القانون من أصحاب المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز القذرة التي لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة العامة، هم يتساوقون مع برنامج الاحتلال الهادف إلى تحويل أسواق الضفة الغربية إلى فوضى عارمة ومكب للنفايات من البضائع الإسرائيلية الفاسدة وبضائع المستوطنات .

وشدد باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية في الوطن والشتات وباسم الفعاليات والمؤسسات الاهلية والشعبية والوطنية الوقوف الى جانب الضابطة الجمركية في تنفيذ مهامها في جميع محافظات الوطن وفي جميع الاسواق والاماكن الفلسطينية من اجل قطع دابر المهربين والخارجين على القانون أينما تواجدوا.

وطالب الشيوخي العميد إياد بركات، قائد جهاز الضابطة الجمركية، واللواء حازم عطا الله، قائد جهاز الشرطة، واللواء ماجد فرج، قائد جهاز المخابرات العامة، واللواء زياد هب الريح، قائد جهاز الأمن الوقائي، والنائب العام المستشار د. أحمد براك، ووزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة، ووزير الزراعة، د. سفيان سلطان، ووزير الصحة، د. جواد عواد، واللواء الحاج إسماعيل جبر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، د. رامي الحمد الله بالاستمرار في حملات ضبط كل ما هو مخالف لشروط الصحة والسلامة العامة، وباصدار تعليماتهم المشددة لمن يلزم بالضرب بيد من حديد وفق القانون على جميع المهربين وأصحاب الاجندات الخارجية من مثيري الفوضى والفلتان والفتن والخارجين على القانون، ومن يقف معهم ويدعمهم وأينما تواجدوا، ومثمناً في نفس السياق جهود وتعليمات ومتابعات وقرارات وحرص الحكومة والأجهزة الأمنية والشرطية وجميع الوزارات والوزراء على الصحة والسلامة العامة وبسط سيادة القانون والنظام العام.

أخبار ذات صلة

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

التربية و&#34;المعونة الكنسية الفنلندية&#34; توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

التربية و"المعونة الكنسية الفنلندية" توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله

المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة &#34;سياسة وقحة&#34;

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة "سياسة وقحة"

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

التربية و&#34;المعونة الكنسية الفنلندية&#34; توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

التربية و"المعونة الكنسية الفنلندية" توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة &#34;سياسة وقحة&#34;

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة "سياسة وقحة"

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله

منوعات

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

&#34;رومانسية الغزازوة&#34;.. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

"رومانسية الغزازوة".. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل &#34;رحيم&#34;

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل "رحيم"

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل &#34;ترامب&#34;ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل "ترامب"ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

عربي

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين