البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

خاص دنيا الوطنتُوفي مواطن اليوم، الأربعاء، بعد سقوطه من علو في منطقة الزهراء جنوب غرب مدينة غزة.بدوره، أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المواطن (م، ت)، (31 عاماً)، تُوفي بعد سقوطه من الطابق السابع لبرج الزهراء في مدينة الزهراء جنوب غرب مدينة غزة.وأِشار البطنيجي إلى أن الشرطة، توجهت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية.