شؤون فلسطينية

المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله

المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن المجلس المركزي، سينعقد في 15/8/2018 في مدينة رام الله ولمدة يومين.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية، وإنهاء الانقسام.

وأكد الزعنون، أنه آن الآوان لوضع  قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ، خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.

وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي، الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين تحت اسم (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة، بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، تجسيداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 197 لسنة 2012، إلى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، كونها المرجعية العليا للشعب الفلسلطيني.

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