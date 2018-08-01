الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

رام الله - دنيا الوطننظمت كلية الآداب في الجامعة العربية الأمريكية، بالتعاون مع ملتقى الشراكة الشبابي في جنين، لقاءً أدبياً بعنوان، "أدب المقاومة- غسان كنفاني نموذجاً".جاء ذلك، بحضور، رئيس قسم اللغة العربية والإعلام في الجامعة، الدكتور محمد أبو الرب، والمحاضر في كلية الآداب الأستاذ الدكتور محمد دوابشة، والمحاضر في قسم الإعلام الأستاذ سعيد أبو معلا، وممثل ملتقى الشراكة الشبابي مصطفى شتا، وعدد من طلبة الجامعة.افتتح اللقاء الدكتور أبو الرب، بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية هذا اللقاء الذي يتحدث عن أديب وإعلامي وثق الدراسات والأدبيات في تاريخ القضية، وسجل نقلة في الأدب العربي عامة والفلسطيني خاصة، وتُرجمت أعماله لأكثر من لغة عالمية.من جهته، شكر شتا، الجامعة العربية الأمريكية على تعاونها، مشيراً إلى أن اللقاء يحمل أهدافاً عدة، أبرزها التأكيد على ضرورة الاهتمام بأديب فلسطيني، بالإضافة إلى الرقي بالوعي الوطني العام للشباب، خاصة في ساحات العمل الجامعي، لما لذلك من أثر في تحفيز ورفعة الدور المناط بهم وطنياً في المستقبل.وخلال اللقاء، قدم المحاضر في كلية الآداب الأستاذ الدكتور دوابشة ورقة بحثية بعنوان، "الإبداع في أدب غسان كنفاني"، بينما قدم المحاضر في قسم الإعلام الأستاذ أبو معلا، ورقة بحثية بعنوان "ثلاث علامات في تجربة الشهيد غسان كنفاني: الصحف الثورية، والاسم المستعار، والسخرية/ الكوميديا".