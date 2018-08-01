شؤون فلسطينية

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة "سياسة وقحة"

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة "سياسة وقحة"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، تحرّك أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لسنّ قانون جديد يعترف بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط، بدلاً من 5.2 مليون، يسعى القانون لإسقاط حقهم في العودة لديارهم، بأن إدارة ترامب قد تجاوزت كافة الخطوط في التعامل مع القضية الفلسطينية، واصفاً ذلك بالسياسة الوقحة.

وقال د. مجدلاني: إن هذا التحرك السياسي المدعوم من قبل الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال، غير قانوني، ويأتي في ظل المحاولات المتتالية للتأثير على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في إطار ما يُسمى (صفقة القرن)، التي تحاول إخراج اللاجئين، كما أخرجت القدس، ودعمت الاستيطان، مما يعني تصفية واضحة للقضية الفلسطينية.

وتابع د. مجدلاني، دولة فلسطين الآن تواجه احتلال أمريكي إسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي مواجهة سياسة التفرد الأمريكية التي تحاول فرض "بلطجة سياسية" على العالم، ولن تقف عند القضية الفلسطينية، الأمر الذي يهدد السلم والأمن العالميين.

وأضاف "وكالة الغوث تشكلت بقرار أممي عام 1949، بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تمتلك لا حكومة الاحتلال، ولا الإدارة الأميركية القرار بحلها، وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بقضية اللاجئين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وفي إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967.

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