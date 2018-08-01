شؤون فلسطينية

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
خالد مسمار
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، خالد مسمار، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وذلك لمخالفتها الواضحة والصريحة لأعراف وأنظمة الأمم المتحدة، من خلال سنها قانون (الدولة اليهودية) العنصري، بحق الأقليات والمواطنين العرب داخل الكيان المحتل، كما كان يحدث في جنوب أفريقيا.

وطالب مسمار، باغتنام الفرصة، لتوسيع قاعدة المقاطعة الدولية لهذا الكيان العنصري، من خلال حث برلمانات دول العالم على سن قوانين، تلزم حكوماتهم بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، تمهيداً لقطع العلاقات الدبلوماسية معها، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

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