شؤون فلسطينية

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محامي نادي الأسير الفلسطيني، منذر أبو أحمد، اليوم، الأربعاء، أن الأسير الصحفي علاء الريماوي (40 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، وذلك رفضاً لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي.

وذكر المحامي أبو أحمد، أن الصحفي الريماوي، يتعرض للتحقيق في معتقل (عوفر) ومن المتوقع، أن تُعقد له جلسة محكمة يوم غدٍ الخميس.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال، اعتقلت الريماوي بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2018 من منزله، إضافة إلى ثلاثة صحفيين وهم: محمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص، ويُضاف لهم الصحفي محمد أنور منى، الذي جرى اعتقاله فجر اليوم الأربعاء.

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