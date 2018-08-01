مصرع 16 شخصاً وإصابة 996 في 1303 حوادث سير الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي 16 شخصاً مصرعهم، وأصيب 12 شخصاً بجراح خطيرة في 1303 حوادث سير، وقعت الشهر الماضي بالضفة الغربية.وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة: إن إدارة شرطة المرور، سجلت 1303 حوادث سير، نتج عنها مصرع 16 شخصاً وإصابة 996 شخصاً، وصفت حالة 12 منهم بالخطيرة، و73 شخصاً بالمتوسطة، 911 شخصاً بالبسيطة.وأشار البيان، إلى أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 43490 مركبة، وأنزلت عن الشارع 1271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 21985 مخالفة مرورية، وحجزت 1033 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1172 مركبة غير قانونية.