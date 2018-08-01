شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: تُطالب الإدارة الأمريكية بإدانة إرهاب المستوطنين ضد شعبنا

الخارجية والمغتربين: تُطالب الإدارة الأمريكية بإدانة إرهاب المستوطنين ضد شعبنا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ميليشيات المستوطنين المسلحة، تواصل ارتكاب اعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، وكان آخرها الاعتداء الآثم الذي تعرضت له قرية المغير وسط الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي: إن عناصر الإرهاب اليهودي، أقدمت على ثقب إطارات عديد السيارات وكتابة شعارات معادية وعنصرية، تحرض على قتل الفلسطينيين، وقطع حوالي 25 شجرة، تعود ملكيتها للمواطنين في القرية.

هذه الاعتداءات وثقتها منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية، التي نشرت معطيات تتحدث عن الضحايا الفلسطينيين لجرائم الكراهية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، وأوردت أنه خلال الشهرين المنصرمين، تم تخريب أكثر من 2000 شجرة على الأقل، وإحراق العديد من الحقول الزراعية الفلسطينية، وعشرات الاعتداءات على منازل المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل.

وتابع البيان: "كل ذلك على مرأى ومسمع من جنود الاحتلال وشرطته، الذين لم يحركوا ساكناً إزاء هذا التصعيد الخطير في الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وحتى الاعتقالات التي قاموا بها لبعض المتورطين، انتهت بالإفراج عنهم خلال ساعات، دون فتح تحقيق جدي في هذه الجرائم".

وأكمل: "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات إرهاب الدولة المنظم وميليشياتها المسلحة من المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، فإنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وتداعياتها الكارثية.

واستكملت: "في هذا الإطار يتسابق أركان الإدارة الأمريكية على كيل الاتهامات للجانب الفلسطيني دون وجه حق، كما صرح سفيرها في تل أبيب ديفيد فريدمان في أكثر من مناسبة، كان آخرها زيارته لمستوطنة (آدم) التي خرج منها قتلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير".

وقالت: "هذا في حين يُفضل أركان إدارة ترامب الصمت على الهجمات الإرهابية المتتالية، وجرائم المستوطنين بحق شعبنا، في إزدواجية بغيضة للمعايير والقيم الأخلاقية، وفي تمييز عنصري واضح، واعتماد مطلق لرواية الاحتلال وسياساته".

أخبار ذات صلة

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

التربية و&#34;المعونة الكنسية الفنلندية&#34; توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

التربية و"المعونة الكنسية الفنلندية" توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله

المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد منتصف الشهر الجاري في رام الله

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة &#34;سياسة وقحة&#34;

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة "سياسة وقحة"

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

وزير الأوقاف: سنعمل ما بوسعنا لراحة حجاج بيت الله الحرام

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

الشيوخي: أعداء الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هم المهربون ومروجو البضائع الفاسدة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

البطنيجي: وفاة مواطن سقط من علو بمنطقة الزهراء جنوب غرب غزة

التربية و&#34;المعونة الكنسية الفنلندية&#34; توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

التربية و"المعونة الكنسية الفنلندية" توقعان اتفاقية لتطوير أداء المعلمين

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

الجامعة العربية الأمريكية تنظم لقاء حول أدب المقاومة

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة &#34;سياسة وقحة&#34;

مجدلاني: السياسة الأمريكية تجاوزت كل الخطوط ومشروع شطب حق العودة "سياسة وقحة"

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

خالد مسمار يُطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الصحفي علاء الريماوي يخوض إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقاله

منوعات

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

رجل أعمال فلسطيني.. صورة نادرة تجمع يسرا بزوجها الأول

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

سامو زين يصدم جمهوره بهذا القرار

&#34;رومانسية الغزازوة&#34;.. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

"رومانسية الغزازوة".. شاهد كيف تغزل زوج عبير صبري الفلسطيني بها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

ظهرت بشكل مُفاجئ.. أغاني جديدة للتونسية ذكرى بعد 15 عامًا من رحيلها

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

شاهد: كاظم الساهر يقطع الحفل ليغازل خطيبته

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل &#34;رحيم&#34;

بعد تداول خبر وفاته قتلاً بغرض السرقة.. رواية صادمة حول وفاة ماكيير مسلسل "رحيم"

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

شاهد أول صورة تؤكد طلاق حليمة بولند بسبب صورتها الجريئة

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية ببيان رسمي.. ورد الفنانة صادم

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

شاهد أجمل السمراوات في العالم.. واحكم بنفسك

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل &#34;ترامب&#34;ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

كيم بتصريح صادم: هذا ماكنت أفعله حين اتصل "ترامب"ولو علم لأطلق سراح جميع السجناء

عربي

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

هكذا شارك محمد بن سلمان شباباً في رحلتهم بشرما في نيوم

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين

شبكة تزوير لبنانية عراقية حاولت الاستيلاء على ودائع لنظام صدام حسين