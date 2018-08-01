هل حددت (أونروا) موعد بدء العام الدراسي الجديد بمدارسها؟





وقال مشعشع في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ما نشر على لسان مدير العمليات في الضفة الغربية حول البدء بالعام الدراسي بموعده عارٍ عن الصحة، حيث إنه أعلن أن العمل جارٍ وبشكل مكثف لضمان المبالغ المطلوبة لفتح مدارس (أونروا)".





وأضاف: "قرار البدء بالعام الدراسي، سيتخذه المفوض العام في منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل، ولم يتغير أي شيء على ذلك".





وفي السياق ذاته، أشار مشعشع إلى أن عجز الوكالة بداية العام الحالي بلغ 464 مليون دولار، وبعد الجهود تمكنت الوكالة من الحصول على 238 مليون دولار، لافتاً إلى أن العجز الآن يبلغ 217 مليوناً.





وقال: "الوكالة تسعى للحصول على كافة المبالغ لفتح 700 مدرسة، والمفوض العام يريد توفير رواتب لـ 12 ألف معلم ومعلمة قبل العام الدراسي".





وكانت وكالة (وفا) قد نشرت على موقعها، أن مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلن أن العام الدراسي، سينطلق في موعده المعتاد يوم 29 من الشهر الجاري، وهذا ما نفاه مشعشع.

خاص دنيا الوطننفى سامي مشعشع، الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ما نُشر على لسان مدير العمليات في الضفة الغربية، حول البدء في العام الدراسي بموعده يوم 29 من الشهر الجاري.