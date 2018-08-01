الرئيس الفلبيني يُعاقب المهربين بطريقة غريبة.. فما هي؟

رام الله - دنيا الوطنشهدت الفلبين واقعة غريبة؛ إذ طالب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بتدمير أكثر من 75 سيارة رياضية ودراجة نارية فاخرة، تم تهريبها إلى البلاد بعد أن صادرتها الجمارك.ووفق ما أوردت صحيفة (الوفد) المصرية، نقلاً عن صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فقد جرت فعاليات تدمير سيارات فاخرة من نوع (لامبورجيني) و(بورش) و(موستانغ)، إضافة إلى ثمانية دراجات نارية، بحضور رئيس البلاد.وأوضحت الصحيفة، أن القيمة الإجمالية للسيارات التي صادرتها الجمارك تبلغ 298 مليون بيسو، أي ما يعادل 4.26 مليون جنيه استرليني.والتقطت الصحيفة صوراً، ظهر خلالها الرئيس الفلبيني مرتديًا قبعة بيضاء، ويحضر عملية تدمير السيارات المهربة في سانتا آنا في كاجايان شمالي البلاد.