61% من اليهود يؤيدون عملية عسكرية بغزة في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، أجراه مركز قياسات السلام في "إسرائيل"، تأييد غالبية اليهود في "إسرائيل" لشن حملة عسكرية على قطاع غزة.وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه القناة العاشرة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، فإن 61% من اليهود، يؤيدون شن عملية عسكرية على قطاع غزة، في حال تم خرق التهدئة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (عكا).ووفقاً لنتائج الاستطلاع، عبر 52% من الجمهور الإسرائيلي عن تأييدهم لقانون القومية، مقابل 40% قالوا: إنه لا حاجة ولا ضرورة لهذا القانون.وأشارت نتائج الاستطلاع، إلى تأييد غالبية اليهود في "إسرائيل"، بنسبة 70% لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الهاربين من المعارك في سوريا.