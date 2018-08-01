بمنحة كويتية.. بلدية غزة تبدأ بإصلاح شوارع دُمرت خلال حرب 2014











رام الله - دنيا الوطنبدأت بلدية غزة، بأعمال تطوير في البنية التحتية لعدة شوارع في مدينة غزة، والتي تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.بدوره، أكد الدكتور نهاد المغني، مدير عام الهندسة والتخطيط في بلدية غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن مشروع إعادة بناء البنية التحتية لشارعي الشعف والمنصورة، ومنطقة القبة، بالإضافة على عدة شوارع أخرى، جاء ضمن منحة إعادة الإعمار الكويتية.وأشار إلى أنه تم البدء في العمل قبل شهر، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن مدة المشروع عام كامل.وفيما يتعل بقيمة المنحة، أوضح المغني، أنها بلغت 10 ملايين و400 ألف دولار للمشروع ككل، مبيناً أن المبلغ يضم إعادة بناء شارعي الشعف والمنصورة والقبة ومناطق عدة، مثل مدينة الزهراء.ولفت المغني إلى أنه يتم العمل الآن على إصلاح الأجزاء الحرجة من الشوارع، متوقعاً أن يتم انتهاء العمل فيها، قبل حلول فصل الشتاء.