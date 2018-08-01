في تغريدة له بثلاث لغات.. غرينبلات: غزة تَتَرنّح بين أزمة وأخرى

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن غزة تترنح بين أزمة وأخرى، تسندها إغاثات الطوارئ وقوافل المعونة لمرة واحدة، دون التعامل مع السبب الجذري.



وزعم غرينبلات، في تغريدات له على (تويتر) بثلاث لغات العربية والإنجليزية والعبرية، أن قيادة حماس تُعامل فلسطينيي غزة كسجناء.





وكتب غرينبلات، أسفل هذه التغريدة، اسمي كل من جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ترامب، وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل.