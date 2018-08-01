قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة





وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية صادرت أسلحة، خلال مداهماتها.





وتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، إجراءاتها الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من اعتقالات ومداهمات وتفتيش للمنازل.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأربعاء، تسعة مواطنين من مناطق عدة في الضفة الغربية.