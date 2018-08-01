هذه توصيات المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن (الخان الأحمر) بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

أوصت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق بين سكان (الخان الأحمر) من جهة والإدارة المدنية من جهة أخرى.



وحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن جلسة مداولات بدأت صباح اليوم في المحكمة، بشأن البناء بتلك المنطقة، والذي ترى فيه إسرائيل بأنه "غير قانوني"، فيما يرفض السكان ذلك، ويتمسكون ببقائهم في تلك المنطقة.وأشارت إلى أن المحكمة، نظرت في التماسات عدة قدمت بشأن منطقة (الخان الأحمر)، حيث وأوصى القاضي الرئيسي للجلسة بأن يتم التوصل لاتفاق بين سكان المنطقة والإدارة المدنية، لنقل السكان لمنطقة جديدة لا تكون أبو ديس، أو البقاء في منطقة الخان الأحمر.وقال القاضي: إنهم حتى في المجتمعات اليهودية، يفضلون الإخلاء بالاتفاق، وليس بأوامر الإنفاذ.