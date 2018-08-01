الخارجية المصرية تكشف ملابسات وفاة سجين مصري في إيطاليا

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن ملابسات وفاة مواطن مصري في سجن بإيطاليا، مشيرةً إلى أنها على تواصل مع ذويه لإبلاغهم بالمستجدات.







وأوضح أبو زيد، أن "السفارة المصرية في روما، تحركت فور تلقيها خطاباً رسمياً من إدارة السجن بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى، نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي".

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن البعثة الدبلوماسية لبلاده في روما، طالبت كذلك بـ"إبلاغ والدة المواطن بالواقعة مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا، حيث قامت السفارة بالتواصل مع أحد أقرباء المواطن في إيطاليا لإبلاغه بما تقدم".







كما قامت بنقل رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن للإطلاع على ملابسات الحادث، إلا أن إدارة المستشفى، قامت مساء أول أمس بإبلاغ السفارة بوفاة المواطن (إكلينيكيا) نتيجة المضاعفات الناتجة عن محاولة الانتحار.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية: إن الوزارة تتابع مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن حسن رمضان مخيمر شرف، (إكلينيكيا- سريرياً)، وذلك بعد نقله من محبسه في سجن مدينة (فيتربو) بإيطاليا إلى مستشفى المدينة نتيجة محاولته الانتحار، طبقاً لما أفادت به إدارة السجن، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).ولفت أبو زيد إلى أن مسؤولي مستشفى وسجن مدينة فيتربو، أبلغوا وفداً دبلوماسياً مصرياً، أرسل بشكل خاص في اليوم التالي للوفاة، بأن "الفقيد قد نقل إلى المستشفى قبل عدة أيام في حالة فقدان وعي تامة، حيث اتضح أنه حاول الانتحار شنقاً في محبسه، وقد أكد مسؤولو المستشفى، أن المواطن توفي إكلينيكيا".وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن السفارة المصرية في روما، خاطبت "إدارة السجن بمذكرة رسمية للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الحادث للتعرف على ملابساته، فضلاً عن الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن من المستشفى"، مشيراً كذلك إلى أن البعثة الدبلوماسية المصرية، ستوفد أحد أعضائها إلى مدينة "فيتربو" لمتابعة التحقيقات.