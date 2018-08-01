وقف أحادي للعمليات العسكرية البحرية الحوثية لمدة 15 يوماً

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، وقف أحادي الجانب للعمليات العسكرية البحرية، يبدأ منتصف الليلة الماضية، ويستمر لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.



وأوضح، أن الهدنة ستبدأ الساعة 12 لهذه الليلة (بالتوقيت المحلي/ 22:00 توقيت غرينتش) حتى الساعة 12 ليلًا من يوم الأربعاء ليوم 15 آب/ أغسطس المقبل.





وحسب ما أوردت صحيفة (القدس العربي) فقد هاجمت الجماعة، الأربعاء الماضي، ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب، قبالة ميناء الحديدة اليمني (غرب)، ما دفع الرياض إلى تعليق مرور شحنات النفط من المضيق، وأثر سلبًا على أسعار النفط في السوق العالمية.وقال القيادي البارز في الجماعة، محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، في صفحته بموقع (تويتر)، إن وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) رحبت بالهدنة التي أعلن عنها في وقت سابق اليوم.وأضاف: أن الهدنة قابلة للتمديد، إن قوبلت بخطوات من التحالف الأمريكي السعودي، وفق تعبيره.