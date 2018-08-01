للقائه بأنقرة.. أردوغان يوجه دعوة لعهد التميمي

رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاماً) ، التي أُطلق سراحها الأحد، للقائه شخصياً في تركيا.





وحسب تلفزيون (i24news)، فقد جاءت الدعوة، خلال حديث تلفيوني بين الجانبين، حيث هنأها بخروجها من السجن، مثنياً على "شجاعتها وصمودها".



كما قررت جامعة أردنية دعم التميمي، وقامت بمنحها منحة تعليمية كاملة بموضوع الحقوق، تشمل تكاليف المسكن، ونشرت وسائل إعلامية أردنية الوثيقة الموقعة من قبل رئيس مجلس إدارة الجامعة الأهلية في عمان، ماهر الحوراني.وكانت التميمي، قالت في تصريحات صحفية :أنها ترغب في دراسة القانون "حتى تتمكن من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية"، مؤكدة خلال مقابلة لها مع الغارديان بعد يوم من الإفراج عنها "إن شاء الله، سأتمكن من دراسة القانون"، موضحةً أنها ستعمل على "الكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية في المحاكم الجنائية الدولية، وستحاكم إسرائيل بموجبها لإعادة حقوق بلادها".وأفرجت السلطات الإسرائيلية صباح الأحد، عن الشابة التميمي ووالدتها ناريمان، عند مدخل بلدتهما النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية، بعد اعتقال دام ثمانية أشهر.وكانت محكمة (عوفر) العسكرية قضت في آذار/ مارس الماضي بسجن التميمي ووالدتها ثمانية أشهر وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، وأدينت عهد بتهمة إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته، وذلك بعد تفاهم توصلت إليه النيابة العسكرية مع طاقم الدفاع عن الشابة التميمي ووالدتها.